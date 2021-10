Olimpiadi Tokyo, Giovanni Malagò: “Andare a medaglia ogni giorno sarà un record difficile da eguagliare” (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Trento è iniziato il Festival dello Sport, al quale ha partecipato stamane il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il quale ha parlato subito dei risultati della spedizione olimpica e del primato dell’Italia, andata a medaglia ogni giorno. L’ANSA ha riportato le sue dichiarazioni. Così il numero uno dello sport italiano a proposito di questo particolare record dell’Italia: “In queste ultime Olimpiadi abbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una medaglia ogni giorno, un record che in futuro difficilmente potremo eguagliare“. L’analisi di Malagò: “Forse perché non c’era il pubblico sugli spalti, ma questi ragazzi hanno creato una grande comunità, andando a tifare ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Trento è iniziato il Festival dello Sport, al quale ha partecipato stamane il presidente del CONI,, il quale ha parlato subito dei risultati della spedizione olimpica e del primato dell’Italia, andata a. L’ANSA ha riportato le sue dichiarazioni. Così il numero uno dello sport italiano a proposito di questo particolaredell’Italia: “In queste ultimeabbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una, unche in futuro difficilmente potremo“. L’analisi di: “Forse perché non c’era il pubblico sugli spalti, ma questi ragazzi hanno creato una grande comunità, andando a tifare ...

Advertising

OA_Sport : Le parole del presidente del CONI - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Wearable e Olimpiadi, accoppiata da paura #Olimpiadi #Tokyo2020 #Darktrace #RaspBerryPi #sicurezzaIT #IoT #wearable #WeArne… - semrush_it : ?????? Dopo questa incredibile estate italiana piena di successi, come potevamo non analizzare le Olimpiadi di Tokyo?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Malagò: 'In queste Olimpiadi abbiamo festeggiato una medaglia ogni giorno, è un record difficile da supera… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Malagò: 'In queste Olimpiadi abbiamo festeggiato una medaglia ogni giorno, è un record difficile da supera… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Bebe Vio/ "Meningite? Medico disse di non vaccinarmi, a Tokyo svenivo sempre..." Spalletti non riconosce il tecnico dello Spartak Mosca/ Video, risate prima del match BEBE VIO E LE OLIMPIADI DI TOKYO: "HO RISCHIATO DI NON FARCELA QUESTA VOLTA" Si parla anche delle olimpiadi di ...

Irma Testa: "Adesso più donne sanno che è possibile vincere" Sempre più donne vogliono arrivare alle Olimpiadi e hanno visto che è possibile anche vincere'. Lo ha detto Irma Testa, medaglia di bronzo nel pugilato femminile a Tokyo 2020, intervenuta al Festival ...

Olimpiadi Tokyo 2020, atletica - Stano: "L'oro a Tokyo il film della mia vita, ora obiettivo Parigi" Eurosport IT Festival dello Sport di Trento È stato come riavvolgere il nastro. Al Festival dello Sport di Trento la seconda giornata è iniziata con la celebrazione della storica edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la vittoria – record ...

Irma Testa: “Adesso più donne sanno che è possibile vincere” "La medaglia ha un grandissimo peso per confutare la credenza che vi siano sport di prerogativa solo maschile o femminile. Quest'anno a Tokyo eravamo quattro donne, il che deve forse farci capire come ...

Spalletti non riconosce il tecnico dello Spartak Mosca/ Video, risate prima del match BEBE VIO E LEDI: "HO RISCHIATO DI NON FARCELA QUESTA VOLTA" Si parla anche delledi ...Sempre più donne vogliono arrivare allee hanno visto che è possibile anche vincere'. Lo ha detto Irma Testa, medaglia di bronzo nel pugilato femminile a2020, intervenuta al Festival ...È stato come riavvolgere il nastro. Al Festival dello Sport di Trento la seconda giornata è iniziata con la celebrazione della storica edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la vittoria – record ..."La medaglia ha un grandissimo peso per confutare la credenza che vi siano sport di prerogativa solo maschile o femminile. Quest'anno a Tokyo eravamo quattro donne, il che deve forse farci capire come ...