Nascondono hashish in macchina e cambiano strada durante controllo | due persone in manette

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, nell’ambito di unalla circolazionele, hanno arrestato due 19enni, uno del Senegal e l’altro della Costa d’Avorio, entrambi già con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, mentre percorrevano via Cassia a bordo un’utilitaria, alla vista dei militari hanno cercato di cambiare direzione. Manovra che ha insospettito i Carabinieri che in pochi metri sono riusciti prontamente a fermare l’auto e ad identificare i due soggetti a bordo. Sul posto i militari hanno approfondito iled hanno sottoposto i due ad una perquisizione che ha portato al rinvenimento di circa 60 g di. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il loro domicilio, ha consentito di rinvenire altri 200 ...

Ultime Notizie dalla rete : Nascondono hashish

Giornale di Sicilia

All'interno del fabbricato, un capannone adibito a deposito, con la collaborazione di un'unità cinofila, sono stati recuperati due panetti die 14 involucri di cellophane con la stessa ......interessato anche tutti quegli spazi 'comuni' o condominiali dove gli spacciatori spesso... all'interni di un quadro elettrico condominiale sono stati recuperati 160 grammi died ...I carabinieri di Palermo, nel corso di un controllo, hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso il giovane in un magazzino industri ...