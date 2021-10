Michetti: «Sono l’unico credibile a dialogare. Alla Raggi chiedo collaborazione sui dossier della città» (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’incontro istituzionale con Virginia Raggi, l’apertura agli elettori ‘traditi’ da Calenda, il richiamo al voto diretto ai troppo romani rimasti a casa. Enrico Michetti è pronto ad accelerare la corsa verso il Campidoglio in vista del ballottaggio contro l’uomo del Pd, Roberto Gualtieri. Parte con il vantaggio dei numeri e dAlla sua ha una marcia in più. Essere un candidato civico, molto lontano dal suo sfidante che ha avuto responsabilità di governo e che è già stato messo Alla prova. Michetti: prenderemo tanti voti di Calenda ”Noi prenderemo tanti voti di Calenda”, dice il candidato di centrodestra ospite di Radio24. “Una parte della destra ha creduto in quel programma, ma è chiaro che quei voti potrebbero facilmente tornare sul candidato del centrodestra”. A Calenda manda un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’incontro istituzionale con Virginia, l’apertura agli elettori ‘traditi’ da Calenda, il richiamo al voto diretto ai troppo romani rimasti a casa. Enricoè pronto ad accelerare la corsa verso il Campidoglio in vista del ballottaggio contro l’uomo del Pd, Roberto Gualtieri. Parte con il vantaggio dei numeri e dsua ha una marcia in più. Essere un candidato civico, molto lontano dal suo sfidante che ha avuto responsabilità di governo e che è già stato messoprova.: prenderemo tanti voti di Calenda ”Noi prenderemo tanti voti di Calenda”, dice il candidato di centrodestra ospite di Radio24. “Una partedestra ha creduto in quel programma, ma è chiaro che quei voti potrebbero facilmente tornare sul candidato del centrodestra”. A Calenda manda un ...

