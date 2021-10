Mauritius | la favola dell’incontro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tamburi di pelle di capra, maracas di fortuna con semi che tintinnano tra pezzi di lamiera, senso del ritmo e leggerezza, ecco qual è il segreto per lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare. Questo è lo spirito di, un’isola dal passato coloniale, figlia dell’egemonia francese che dal 1715 avviò la redditizia coltivazione della canna da zucchero grazie alla manodopera degli schiavi arrivati dal Sud dell’Africa. Nell’Ottocento il “cambio della guardia”: gli inglesi la conquistano e la storia si ripete, con manodopera indiana a basso costo, sino al Novecento, quando giunsero i primi commercianti cinesi, preludio di un’economia dilagante che ormai conosciamo bene. Una storia recente ma vissuta, un mix di culture. Oggi asi vive la bellezzatra chiacchiere e risate in lingua creola, vita che invade il ...

Colori accesi, natura lussureggiante, un'atmosfera quasi magica dove leggende e sogni si riversano su spiagge mozzafiato, tuffandosi in acque color smeraldo e turchese. Certo, a Mauritius ci si dirige ...