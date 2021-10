Malati reumatici | “Milioni di visite saltate e 2 pazienti su 10 sono senza assistenza”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “dispecialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici e‘congelati’ in questi 18 mesi di pandemia” e “due persone con malattie reumatiche su 10” che “nell’ultimo anno, nonriuscite ad usufruire dei servizi die cura sul territorio (medico di base, ambulatori specialistici)”. E’ la denuncia che arriva da Antonella Celano, presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr). “La continuità assistenziale purtroppo – sottolinea Celano – ha dovuto cedere il passo all’emergenza Covid-19 anche per gli oltre 5direumatologici per i quali si continuano ad accumulare migliaia di prestazioni sospese che, sommate alle infinite liste d’attesa preesistenti, rendono la situazione ...

