L’Italia subisce il diktat dell’Islam e censura uno dei suoi più grandi capolavori (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo scandaloso episodio ha fatto infuriare molti osservatori e ha acceso il dibattito nell’opinione pubblica. È una realtà che avanza purtroppo e dovrebbe portare tutti a una seria e profonda presa di coscienza. La scelta infausta è stata quella di mostra la riproduzione in grandezza naturale del capolavoro di Michelangelo, il David, all’Expo di Dubai, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo scandaloso episodio ha fatto infuriare molti osservatori e ha acceso il dibattito nell’opinione pubblica. È una realtà che avanza purtroppo e dovrebbe portare tutti a una seria e profonda presa di coscienza. La scelta infausta è stata quella di mostra la riproduzione in grandezza naturale del capolavoro di Michelangelo, il David, all’Expo di Dubai, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Frankjuve2 : @MassyJuve73 @FaNaTiKo10 La squadra ti aiuta a diventare più grande, se ti danno in una partita 10 palloni o te ne… - apota_l : @renatobrunetta @forza_italia L'Italia chiude per decreto. Poi riapre per decreto che verte su un lasciapassare ril… - cc981980 : RT @JacquesD10_: -donnarumma fa una papera e subisce 2 gol -bonucci rosso -calabria entra e l'Italia segna - idanielandresbb : RT @JacquesD10_: -donnarumma fa una papera e subisce 2 gol -bonucci rosso -calabria entra e l'Italia segna - JacquesD10_ : -donnarumma fa una papera e subisce 2 gol -bonucci rosso -calabria entra e l'Italia segna -