La Finlandia come la Svezia: stop a Moderna per gli under 30 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Finlandia ha deciso di seguire la linea già aperta dalla Svezia. E ha sospeso l'uso del vaccino di Moderna nei giovani under 30. In Danimarca invece le iniezioni sono sospese per tutti gli under 18. Il Nord Europa sceglie la misura come precauzione dopo la segnalazione di alcuni casi di miocardite tra i ragazzi. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha deciso di seguire la linea già aperta dalla. E ha sospeso l'uso del vaccino dinei giovani30. In Danimarca invece le iniezioni sono sospese per tutti gli18. Il Nord Europa sceglie la misuraprecauzione dopo la segnalazione di alcuni casi di miocardite tra i ragazzi.

