Jannik Sinner sale al 13° posto virtuale del ranking ATP: perché ha guadagnato una posizione? Il cambio di regolamento (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una modifica nel regolamento ATP ha permesso a Jannik Sinner di guadagnare una posizione nel ranking ATP virtuale. Il tennista italiano, infatti, occupava la 14ma piazza dopo la vittoria nel torneo ATP 250 di Sofia con 2850 punti, ma ora se ne ritrova 3055 (dunque 205 in più) e quindi ha sorpassato il canadese Denis Shapovalov. L’altoatesino ora è balzato virtualmente in 13ma posizione. Ripetiamo, virtualmente: la modifica regolamentare non comporta mutamenti al ranking aggiornato a lunedì 4 ottobre (dunque quello reale, quello in cui l’azzurro è numero 14 al mondo). Ora è incominciato il Masters 1000 di Indian Wells, la situazione è decisamente fluida e tutto dipenderà dai risultati che si otterranno sul cemento statunitense. Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una modifica nelATP ha permesso adi guadagnare unanelATP. Il tennista italiano, infatti, occupava la 14ma piazza dopo la vittoria nel torneo ATP 250 di Sofia con 2850 punti, ma ora se ne ritrova 3055 (dunque 205 in più) e quindi ha sorpassato il canadese Denis Shapovalov. L’altoatesino ora è balzato virtualmente in 13ma. Ripetiamo, virtualmente: la modifica regolamentare non comporta mutamenti alaggiornato a lunedì 4 ottobre (dunque quello reale, quello in cui l’azzurro è numero 14 al mondo). Ora è incominciato il Masters 1000 di Indian Wells, la situazione è decisamente fluida e tutto dipenderà dai risultati che si otterranno sul cemento statunitense....

