Insulti razzisti a Koulibaly, Locatelli non ci sta: le sue parole (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel Locatelli, attualmente in Nazionale per le due partite di Nations League, è stato interpellato in conferenza stampa a Coverciano riguardo il brutto episodio di razzismo occorso a Kalidou Koulibaly dopo il match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Il centrocampista in forza alla Juventus ha esposto il proprio parere su eventuali provvedimenti che sarebbe necessario prendere, sottolineando l'importanza di estirpare il razzismo da luoghi di aggregazione come uno stadio. Di seguito le sue parole: Photo Alfredo Falcone - LaPresse 16/06/2021 Roma Italy Soccer Italy - Switzerland European Football Championship - Olimpico Stadium of Roma In the pic: Manuel Locatelli celebrates PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xALFREDOxFALCONE/LaPressex"Si parla di razzismo da troppo tempo e non è mai ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Manuel, attualmente in Nazionale per le due partite di Nations League, è stato interpellato in conferenza stampa a Coverciano riguardo il brutto episodio di razzismo occorso a Kalidoudopo il match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Il centrocampista in forza alla Juventus ha esposto il proprio parere su eventuali provvedimenti che sarebbe necessario prendere, sottolineando l'importanza di estirpare il razzismo da luoghi di aggregazione come uno stadio. Di seguito le sue: Photo Alfredo Falcone - LaPresse 16/06/2021 Roma Italy Soccer Italy - Switzerland European Football Championship - Olimpico Stadium of Roma In the pic: Manuelcelebrates PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xALFREDOxFALCONE/LaPressex"Si parla di razzismo da troppo tempo e non è mai ...

matteograndi : La più grande stupidaggine mai letta in anni di frequentazioni social. Mi chiedo solo se paragonare una contestazio… - DiMarzio : #FiorentinaNapoli, insulti razzisti a Koulibaly: identificato il tifoso - fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - silvio_____45 : RT @SandroSca: I fischi a chi ti spezza il cuore e tradisce un amore (tifando tutti gli altri) dovrebbero essere elogiati dai media che -a… - brazof666 : RT @AndreaPecchia1: Dopo la vergogna dei fischi agli inni e gli insulti razzisti direi che no, i nostri stadi non sono luoghi di cultura #… -