Instagram down oggi 8 ottobre 2021: l’app non funziona, cosa è successo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Instagram down, ancora. l’app di Mark Zuckerberg dedicata alla condivisione di foto oggi, venerdì 8 ottobre 2021, si è bloccata di nuovo. Tante le segnalazioni da tutta Italia. Dopo il malfunzionamento che lunedì scorso ha coinvolto tutti i social del numero uno di Facebook compresi Instagram e WhatsApp, nuovi disagi sono stati individuati anche oggi. Secondo il sito down Detector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, a partire dalle ore 20,15 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed di Instagram o ad accedere alle Insta Stories dei propri amici. Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021), ancora.di Mark Zuckerberg dedicata alla condivisione di foto, venerdì 8, si è bloccata di nuovo. Tante le segnalazioni da tutta Italia. Dopo il malmento che lunedì scorso ha coinvolto tutti i social del numero uno di Facebook compresie WhatsApp, nuovi disagi sono stati individuati anche. Secondo il sitoDetector, che rileva le anomalie delle piattaforme social del web, a partire dalle ore 20,15 circa sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che non riuscivano a caricare il feed dio ad accedere alle Insta Stories dei propri amici.

Advertising

StefanoGuerrera : dai raga ma Instagram down di nuovo ma che è lol - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - Adnkronos : Dopo #whatsapp down tocca a #instadown: ci risiamo? - dwrkcjty : Instagram in questo periodo è più down di me che ogni tre secondi chiedo alle persone:'puoi ripetere? Non ho sentito' - talkingsh1tabtu : instagram è più down di te e ce ne vuole -