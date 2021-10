In casa con un chilo di droga, arrestato 26enne nel Napoletano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania sono stati impegnati in un servizio anti-droga. I militari hanno perquisito diverse abitazioni “sospette“. Durante le operazioni è stato arrestato un 26enne di origini polacche già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno controllato la sua abitazione in via Marchesella e lì sono stati rinvenuti e sequestrati 117 involucri di hashish per un peso complessivo di 512 grammi. Nell’abitazione dell’uomo anche 545 grammi di cocaina che sono stati sequestrati insieme a diverso materiale da “taglio” e per il confezionamento della droga. L’arrestato – che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio – è stato condotto in carcere. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania sono stati impegnati in un servizio anti-. I militari hanno perquisito diverse abitazioni “sospette“. Durante le operazioni è statoundi origini polacche già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno controllato la sua abitazione in via Marchesella e lì sono stati rinvenuti e sequestrati 117 involucri di hashish per un peso complessivo di 512 grammi. Nell’abitazione dell’uomo anche 545 grammi di cocaina che sono stati sequestrati insieme a diverso materiale da “taglio” e per il confezionamento della. L’– che dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio – è stato condotto in carcere. L'articolo proviene da ...

