Green pass scuola, Tar del Lazio respinge richiesta sospensione. ANIEF va avanti (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Tribunale regionale del Lazio conferma anche il decreto del Presidente della Terza sezione. ANIEF apre le adesioni per ricorrere d'urgenza in Consiglio di Stato. Per i giudici la pubblicazione del DPCM assorbe le eventuali illegalità commesse nei primi giorni di scuola nella verifica del possesso della certificazione verde, in linea con la legislazione sovranazionale. Sui risarcimenti patrimoniali legati al pagamento dei tamponi, in merito alle censure sul Protocollo di sicurezza firmato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con le altre organizzazioni sindacali, si discuterà nel merito. Marcello Pacifico, Presidente nazionale ANIEF, dichiara: "Ci aspettavamo questa pronuncia, che non aggiunge niente a quella di un mese fa ma che era necessaria per poter fare agire i giudici ..."

