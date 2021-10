Gabriele Muccino: “Non vedo mio fratello Silvio dal 2007, ho elaborato una sorta di lutto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da 14 anni Gabriele e Silvio Muccino non si vedono. Eppure all’inizio delle loro carriere sembravano un tutt’uno. Uno come regista, l’altro come attore. Sempre insieme, fino alla rottura totale che non si è mai ricomposta. E che è arrivata anche in tribunale. A distanza di anni Gabriele Muccino ha parlato della rottura con il fratello, e di tutte le altre vicende della sua vita, all’interno dell’autobiografia ‘La vita addosso’, in uscita il prossimo 12 ottobre. Il regista, in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorre i punti salienti del racconto, tra cui il rapporto con il fratello: “Non lo vedo dal 2007, dopo questo tempo si elabora una sorta di lutto, non ha voluto incontrare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Da 14 anninon sino. Eppure all’inizio delle loro carriere sembravano un tutt’uno. Uno come regista, l’altro come attore. Sempre insieme, fino alla rottura totale che non si è mai ricomposta. E che è arrivata anche in tribunale. A distanza di anniha parlato della rottura con il, e di tutte le altre vicende della sua vita, all’interno dell’autobiografia ‘La vita addosso’, in uscita il prossimo 12 ottobre. Il regista, in un’intervista al Corriere della Sera, ripercorre i punti salienti del racconto, tra cui il rapporto con il: “Non lodal, dopo questo tempo si elabora unadi, non ha voluto incontrare ...

