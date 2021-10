Fury-Wilder in tv: dove vedere il Mondiale WBC dei massimi, orario, programma, streaming (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre (alle ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) andrà in scena uno dei match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di boxe: Tyson Fury e Deontay Wilder saliranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Il britannico difende la sua cintura dall’assalto dello statunitense: si tratta del terzo confronto tra questi pugili, dopo il pareggio iniziale e la vittoria del ribattezzato Gypsy King più di un anno fa, quando strappò il titolo al rinominato Bronze Bomber. L’incontro era già previsto il 24 luglio (in concomitanza con la giornata d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020) ma è stato rinviato a causa di una positività al Covid-19 all’interno dello staff del britannico. Una cosa è certa: non ci sarà un’ulteriore rivincita. Chi vincerà ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre (alle ore 05.00 italiane di domenica 10 ottobre) andrà in scena uno dei match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di boxe: Tysone Deontaysaliranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) per ilWBC dei pesi. Il britannico difende la sua cintura dall’assalto dello statunitense: si tratta del terzo confronto tra questi pugili, dopo il pareggio iniziale e la vittoria del ribattezzato Gypsy King più di un anno fa, quando strappò il titolo al rinominato Bronze Bomber. L’incontro era già previsto il 24 luglio (in concomitanza con la giornata d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020) ma è stato rinviato a causa di una positività al Covid-19 all’interno dello staff del britannico. Una cosa è certa: non ci sarà un’ulteriore rivincita. Chi vincerà ...

