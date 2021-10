Enea | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilrichiama alla mente l’eroe del poema epico di Virgilio che prende il suo, Eneide, e, per quanto l’autore mantovano volesse, con la sua opera, rendere omaggio all’imperatore Augusto immaginando per lui eroiche origini, effettivamente l’delè greca. È infatti il continuo del greco ??????? (Aineias), che ha unincerto: potrebbe infatti derivare dal termine ???? (aine) o ????? (ainos), “lode” (ma anche “riconoscimento”, “storia”, “racconto”), e assumere quindi ildi “degno di lode”, ma potrebbe anche essere correlato al termine ainos, che significa “terribile”, “orribile”., come detto, figlio di Anchise e di Afrodite e perciò semidio, è il protagonista dell’Eneide di Virgilio, ma compare anche ...