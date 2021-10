Calciomercato, la Juventus ha deciso: tutto su di lui per il centrocampo! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella serata di ieri, all’Allianz Stadium di Torino, è andata in scena la gara tra Belgio e Francia. Nelle file dei transalpini è sceso in campo nel corso della ripresa Aurelien Tchouameni. Il calciatore è finito nel mirino della Juventus. Il mediano è sceso in campo al 75? minuto, fornendo una prestazione positiva nel match vinto in rimonta dalla Francia. Il classe 2000 è attualmente di proprietà del Monaco ed ha attirato l’interesse dei più grandi club europei. Infatti la Juventus, nelle prossime sessioni di Calciomercato, dovrà superare una spietata concorrenza se vorrà portare a Torino il calciatore. Su tutte dovrà battere in primis il Chelsea, la compagine londinese sembrerebbe tra le più attente alle prestazioni del francese. Le cifre Il Monaco per privarsi del suo giovane talento chiede una cifra vicina ai 40 ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella serata di ieri, all’Allianz Stadium di Torino, è andata in scena la gara tra Belgio e Francia. Nelle file dei transalpini è sceso in campo nel corso della ripresa Aurelien Tchouameni. Il calciatore è finito nel mirino della. Il mediano è sceso in campo al 75? minuto, fornendo una prestazione positiva nel match vinto in rimonta dalla Francia. Il classe 2000 è attualmente di proprietà del Monaco ed ha attirato l’interesse dei più grandi club europei. Infatti la, nelle prossime sessioni di, dovrà superare una spietata concorrenza se vorrà portare a Torino il calciatore. Su tutte dovrà battere in primis il Chelsea, la compagine londinese sembrerebbe tra le più attente alle prestazioni del francese. Le cifre Il Monaco per privarsi del suo giovane talento chiede una cifra vicina ai 40 ...

