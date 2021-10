(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il terremotocoinvolge. Come riportano Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti dell’Espresso, l’inchiesta ha riscontrato due società offshore dei Caraibi che presentano il procuratore come unico beneficiario. Si tratta delle società Gama advisery, passata sotto il controllo dinel 2017, e Gladiator overseas, di cui il procuratore è L'articolo

Advertising

pescheriadaelio : RT @CalcioFinanza: Anche Mino Raiola coinvolto nei Pandora Papers - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Anche Mino Raiola coinvolto nei Pandora Papers - sportli26181512 : #Governance #Notizie Anche Mino Raiola coinvolto nei Pandora Papers: Il terremoto Pandora Papers coinvolge anche Mi… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Anche Mino Raiola coinvolto nei Pandora Papers - CalcioFinanza : Anche Mino Raiola coinvolto nei Pandora Papers -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Mino

3 Alessio Romagnoli vorrebbe rimanere al Milannel futuro e lo ha fatto sapere nei giorni scorsi alla dirigenza. Che sarebbe contenta di ... Ma i rapporti molto tesi con il suo agenteRaiola ...Non accennano a calare le polemiche sull'accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma a San Siro,perché le dichiarazioni del suo procuratoreRaiola hanno agitato ancora di più le acque a causa di un durissimo attacco rivolto dall'agente al Milan , ex società di Donnarumma. Gigio ...Hanno fatto scalpore le parole rilasciate da Mino Raiola su Gigio Donnarumma e contro il Milan quest'oggi al Corriere dello Sport. Le dichiarazioni non ...Oggi il deposito in Cassazione. Se la richiesta passerà voto previsto tra aprile e giugno del 2022. Il quesito chiede l’abolizione dell’articolo 579 del codice penale che punisce l’omicidio di persona ...