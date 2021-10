“A che temperatura va conservato l’anello Nuvaring?”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Salve, avrei un dubbio sullaa cui viene. Quando ho presoin farmacia, tornando a casa l’ho dimenticato in macchina per 2 ore. La macchina era all’ombra e aperta, ma fuori il termometro segnava 37 gradi. Mentre tornavo a casa (viaggio di mezz’ora) in macchina c’era l’aria condizionata.può essersi alterato? Ho avuto rapporti completi solo subito dopo che mi sono finite le mestruazioni, poi mi sono ricordata e li ho avuti protetti.era inoltre nella sua confezione integra. Dovrei preoccuparmi? Grazie in anticipo. GravidanzaOnLine.

