Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 17:15 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2021 ORE 17.05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINIO E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021)DEL 7 OTTOBREORE 17.05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINIO E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI ...

