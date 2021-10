Vaccino Moderna, per precauzione Svezia e Danimarca lo sospendono per i più giovani. “Rischio molto basso di infiammazioni cardiache” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Svezia ha sospeso l’uso del Vaccino Moderna contro il Covid-19 per le persone sotto i 30 anni d’età per precauzione. L’agenzia di salute pubblica ha dichiarato che la sospensione è legata a “segnali di accresciuto Rischio di effetti collaterali, come infiammazione del muscolo cardiaco o pericardio. Il Rischio di essere colpiti è molto basso”. Anche la Danimarca ha nel frattempo riferito che le persone al di sotto dei 18 anni non riceveranno più il Vaccino a Rna sviluppato negli Usa per precauzione. Secondo l’agenzia i dati raccolti dai Paesi scandinavi mostrano il sospetto di aumentato Rischio di infiammazione cardiaca, sebbene il numero di casi sia molto ridotto. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laha sospeso l’uso delcontro il Covid-19 per le persone sotto i 30 anni d’età per. L’agenzia di salute pubblica ha dichiarato che la sospensione è legata a “segnali di accresciutodi effetti collaterali, come infiammazione del muscolo cardiaco o pericardio. Ildi essere colpiti è”. Anche laha nel frattempo riferito che le persone al di sotto dei 18 anni non riceveranno più ila Rna sviluppato negli Usa per. Secondo l’agenzia i dati raccolti dai Paesi scandinavi mostrano il sospetto di aumentatodi infiammazione cardiaca, sebbene il numero di casi siaridotto. I ...

