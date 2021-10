U&D: Marcello lascia Ida, ma forse erano d’accordo? Cosa non torna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ida e Marcello si sarebbero già lasciati: la rottura, come rivelano le anticipazioni di U&D è avvenuta nella registrazione del 4 ottobre Marcello e Ida discutono in studioI fan di Ida Platano erano davvero al settimo cielo. Purtroppo, per l’ex di Riccardo Guarnieri sono già arrivate le brutte notizie. La bresciana, aveva iniziato a frequentare Marcello e tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino alla scorsa settimana. Le anticipazioni di U&D, però, ci fanno sapere che tra i due sarebbe già finita e a mettere un punto alla conoscenza proprio il cavaliere. Andiamo a vedere il perchè. Leggi anche –> Tina Cipollari e il chirurgo estetico? Urtis alza il dubbio su alcuni dettagli U&D:è gia finita tra Marcello e Ida Ida e ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ida esi sarebbero giàti: la rottura, come rivelano le anticipazioni di U&D è avvenuta nella registrazione del 4 ottobree Ida discutono in studioI fan di Ida Platanodavvero al settimo cielo. Purtroppo, per l’ex di Riccardo Guarnieri sono già arrivate le brutte notizie. La bresciana, aveva iniziato a frequentaree tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vele, almeno fino alla scorsa settimana. Le anticipazioni di U&D, però, ci fanno sapere che tra i due sarebbe già finita e a mettere un punto alla conoscenza proprio il cavaliere. Andiamo a vedere il perchè. Leggi anche –> Tina Cipollari e il chirurgo estetico? Urtis alza il dubbio su alcuni dettagli U&D:è gia finita trae Ida Ida e ...

Advertising

MongeHan : q u a r e n t e n a / apoio @XPPEN_BR - Corse_Matin : U Nutiziale. Nivuli à imbutu in Balagna : un fenomenu abbituale è periculosu U fenomenu di nivuli à imbutu hè per… - franzrusso : #VMWorld l'evento per chi vuole fare #Innovazione. Anche oggi #7ottobre @VMware indica la strada per ripartire dal… - linossbw : are u a filo or non-filo oomfs? - Dyl4nmfs : RT @Dimitrimfs: ???? ?????????????? ???????? ?????????????? ????????????. ????ù ???? ???????????? ????????, ????ù ???????? ???? ??????????. -