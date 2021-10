Trattamento acque reflue, sentenza Corte Ue: Italia inadempiente (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Corte europea di giustizia ha condannato l'Italia, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, per non aver rispettato una serie di obblighi imposti dalla direttiva Ue sulle acque reflue (91/27/Cee) in centinaia di agglomerati e centri urbani. La sentenza dà ragione alla Commissione europea, che aveva inoltrato il ricorso alla Corte di Giustizia chiedendole di riconoscere le inadempienze dell'Italia, che è stata condannata a pagare le spese legali. L'Italia, ha stabilito la Corte, non ha preso le disposizioni necessarie per garantire che siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane 159 agglomerati nel Paese, e non ha assicurato che siano sottoposte al ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laeuropea di giustizia ha condannato l', con unaemessa oggi a Lussemburgo, per non aver rispettato una serie di obblighi imposti dalla direttiva Ue sulle(91/27/Cee) in centinaia di agglomerati e centri urbani. Ladà ragione alla Commissione europea, che aveva inoltrato il ricorso alladi Giustizia chiedendole di riconoscere le inadempienze dell', che è stata condannata a pagare le spese legali. L', ha stabilito la, non ha preso le disposizioni necessarie per garantire che siano provvisti di reti fognarie per leurbane 159 agglomerati nel Paese, e non ha assicurato che siano sottoposte al ...

