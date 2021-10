Advertising

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - viabilitasdp : 12:36 #A24 Lavori tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est fino alle 18:35 del 07/10/2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-10-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - aristogitone1 : RT @romatoday: #trafficoroma in tilt a Roma: #incidenteroma sulla Tangenziale Est, Ponte di Ferro chiuso e cantieri in città -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

...dal 25 novembre 2020 per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello didopo la condanna a 14 anni per associazione mafiosa e associazione finalizzata al......dal 25 novembre 2020 per l'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello didopo la condanna a 14 anni per associazione mafiosa e associazione finalizzata al...Possibile che in 8 anni nessuno si sia mosso per mettere in sicurezza la zona?» Servono procedure urgenti, com’è accaduto per il ponte Morandi crollato a Genova». Vademecum… Leggi Così chi sabato ...Un milione 700mila cittadini non serviti da bus e ciclabili insufficienti. La ricerca è stata condotta in 155 zone urbane in base a quattro criteri specifici ...