Tielemans | Witsel e Tchouameni | la Juve li osserva a casa sua in Francia - Belgio

La Gazzetta dello Sport

? Per il centrocampista belga Axel, bisogna prima di tutto fare un salto nell'estate 2016, quando venne individuato come rinforzo ideale per la Juve. Trattativa piuttosto lunga con lo ...In mezzo al campo le scelte sembrano fatte conche hanno ben pochi rivali, a meno che non se ne voglia preservare uno pensando di arrivare in finale; poi Romelu Lukaku sarà ...Del resto, è chiamato a ribaltare un’epica: in gare ufficiali, il Belgio non batte la Francia da 40 anni Restando al cinema, è il remake della semifinale mondiale e, dopo il flop degli Europei, la pri ...Questa sera a Torino, si conoscerà il nome della squadra che affronterà la Spagna nella finale della Nations League. Il pass se lo giocano il Belgio di Lukaku e la Francia di Mbappé.