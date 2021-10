Supercoppa 2021 | dall’Arabia Saudita anticipano la data | Inter e Juve non confermano

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Così come anticipato dall’autorità per il turismo dell’Arabia, lasi disputerà il prossimo 22 dicembre. Non arrivano conferme, tuttavia, da parte dintus, le due squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo. In quel giorno, infatti, è in programma l’ultima giornata di Serie A prima di Natale, con i bianconeri che ospiteranno il Cagliari il 21 dicembre mentre i campioni d’Italia dovrebbero affrontare sempre in casa il Torino. Naturalmente, in caso di conferma, le partite andrebbero spostate. SportFace.