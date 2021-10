Stragi naziste, a processo il centenario ex guardiano del lager di Sachsenhausen: deve rispondere di oltre 3.500 omicidi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre davanti al tribunale di Neuruppin (Brandeburgo) un uomo di cent’anni, ex guardiano nel settore principale del lager nazista di Sachsenhausen è chiamato a rispondere di concorso in 3.518 omicidi commessi tra il gennaio 1942 ed il febbraio 1945. Nonostante l’età avanzata è stato considerato idoneo a essere giudicato, anche se con udienze di durata non superiore alle due ore e mezza. Si sono costituite 15 parti civili da Israele, Francia, Olanda, Polonia e Germania. C’è anche una sedicesima dagli Stati Uniti, ma non è ancora stata ammessa. L’atto di accusa è lungo 134 pagine: in aula ne verranno lette solo 13. Il processo – il cui numero di protocollo è “11 Ks 4/21” – si terrà in una palestra per garantire il distanziamento necessario. Per ora sono state fissate 22 udienze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7 ottobre davanti al tribunale di Neuruppin (Brandeburgo) un uomo di cent’anni, exnel settore principale delnazista diè chiamato adi concorso in 3.518commessi tra il gennaio 1942 ed il febbraio 1945. Nonostante l’età avanzata è stato considerato idoneo a essere giudicato, anche se con udienze di durata non superiore alle due ore e mezza. Si sono costituite 15 parti civili da Israele, Francia, Olanda, Polonia e Germania. C’è anche una sedicesima dagli Stati Uniti, ma non è ancora stata ammessa. L’atto di accusa è lungo 134 pagine: in aula ne verranno lette solo 13. Il– il cui numero di protocollo è “11 Ks 4/21” – si terrà in una palestra per garantire il distanziamento necessario. Per ora sono state fissate 22 udienze ...

Advertising

faustalissia : RT @fattoquotidiano: Stragi naziste, a processo il centenario ex guardiano del lager di Sachsenhausen: deve rispondere di oltre 3.500 omici… - fattoquotidiano : Stragi naziste, a processo il centenario ex guardiano del lager di Sachsenhausen: deve rispondere di oltre 3.500 om… - FeedelissimoCom : 77° ANNIVERSARIO Stragi naziste: Mattarella, “Marzabotto e Monte Sole segni indelebili nella Costituzione e nei val… - difesapopolo : Stragi naziste: Mattarella, “Marzabotto e Monte Sole segni indelebili nella Costituzione e nei valori di un’Europa… - AScrivia : Non dimentichiamo mai le stragi naziste perpetrate con la collaborazione dei fascisti. -