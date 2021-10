Squid Game: Netflix modificherà i numeri di telefono della serie dopo gli scherzi telefonici (Di giovedì 7 ottobre 2021) dopo gli scherzi telefonici ai proprietari dei numeri di telefono apparsi in Squid Game, Netflix ha deciso di intervenire per porre fine al supplizio. dopo l'incredibile successo che ha travolto Squid Game, Netflix ha annunciato che modificherà i numeri di telefono che compaiono nella serie a causa degli infelici scherzi telefonici fatti dagli utenti che hanno provato a digitare i numeri in questione scoprendo che sono reali. Qui la nostra recensione di Squid Game. La serie survival coreana ruota attorno a un "gioco" ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)gliai proprietari deidiapparsi inha deciso di intervenire per porre fine al supplizio.l'incredibile successo che ha travoltoha annunciato chediche compaiono nellaa causa degli infelicifatti dagli utenti che hanno provato a digitare iin questione scoprendo che sono reali. Qui la nostra recensione di. Lasurvival coreana ruota attorno a un "gioco" ...

Advertising

RaiNews : Forse non ce ne siamo ancora accorti, ma siamo tutti travolti dalla 'hallyu', l'onda che rappresenta la diffusione… - NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - elizaa_miyamizu : RT @bloodyvangel: comunque la maggior parte dei personaggi di squid game sono scritti benissimo tra cui sang-woo - poesiebruciate : RT @emenietti: comunque quella cosa che fanno col dolcino in squid game io da piccolo la facevo con la casetta dei cracker mulino bianco ht… -