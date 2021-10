Sport, capienza eventi al 75% all’aperto: bozza dl (Di giovedì 7 ottobre 2021) “In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni” Sportive “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19” come il Green pass, “e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso”. Si legge nella bozza del decreto oggi passato all’esame del Cdm. Nel testo si specifica che le misure si applicano “per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli Sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) “In zona bianca, l’accesso aglie alle competizioni”ive “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19” come il Green pass, “e laconsentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzatae al 60 per cento al chiuso”. Si legge nelladel decreto oggi passato all’esame del Cdm. Nel testo si specifica che le misure si applicano “per la partecipazione del pubblico sia aglie alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gliindividuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni ...

dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - Agenzia_Ansa : Il decreto prevede piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche il limite è fiss… - rtl1025 : ??? Piena capienza per i luoghi di cultura, come #cinema e #teatri. Questo l'orientamento che emerge all'inizio del… - interchannel_ic : - supportersmagaz : “Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che entr… -