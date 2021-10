Scuola, quarantena ridotta ai soli contatti stretti: l’ipotesi (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’ipotesi è in piedi da tempo, presto potrebbe diventare realtà. La quarantena a Scuola non riguarderà più tutta la classe in cui è stato riscontrato un caso di positività al Covid, ma solo gli alunni con cui il positivo è stato a stretto contatto. A casa rimarrebbero quindi il compagno di banco e gli alunni dei banchi adiacenti. Questo il piano per limitare al massimo la dad. Lo ha spiegato, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio Rai, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena. non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo”. Non solo: “Dobbiamo pensare di ridurre i termini dell’isolamento, poiché siamo di fronte a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)è in piedi da tempo, presto potrebbe diventare realtà. Lanon riguarderà più tutta la classe in cui è stato riscontrato un caso di positività al Covid, ma solo gli alunni con cui il positivo è stato a stretto contatto. A casa rimarrebbero quindi il compagno di banco e gli alunni dei banchi adiacenti. Questo il piano per limitare al massimo la dad. Lo ha spiegato, intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Radio Rai, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla. non far scattare più laper tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo”. Non solo: “Dobbiamo pensare di ridurre i termini dell’isolamento, poiché siamo di fronte a ...

