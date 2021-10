Sciopero generale 11 ottobre, a rischio i trasporti pubblici. Fasce orarie e servizi garantiti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lunedì 11 ottobre ci sarà uno Sciopero generale di trasporti pubblici, scuola, uffici pubblici, treni e aerei e coinvolgerà tutta Italia. Lo Sciopero è stato indetto dai sindacati Cobas che hanno motivato la decisione in un comunicato stampa. Nella giornata di lunedì saranno a rischio quindi diversi servizi ma con Fasce orarie garantite. Sciopero generale lunedì 11 ottobre Lunedì 11 ottobre 2021 è stato indetto uno Sciopero generale dei trasporti pubblici, treni, aerei e scuola. Nel comunicato ufficiale diramato da Cobas le motivazioni dello ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lunedì 11ci sarà unodi, scuola, uffici, treni e aerei e coinvolgerà tutta Italia. Loè stato indetto dai sindacati Cobas che hanno motivato la decisione in un comunicato stampa. Nella giornata di lunedì saranno aquindi diversima congarantite.lunedì 11Lunedì 112021 è stato indetto unodei, treni, aerei e scuola. Nel comunicato ufficiale diramato da Cobas le motivazioni dello ...

