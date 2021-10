Salvini ha proposto di riaprire le discoteche al 70% della capienza (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - riaprire le discoteche al 35% "è una follia, non riaprono neanche i locali. Almeno il doppio della capienza, se chiedi il green pass e chi entra è vaccinato o tamponato riapri al 100%. E questo vale anche per cinema, musei, stadi..." Lo ha detto il leader della Lega intervenendo su Rtl.. "Io ho il green pass. Ci sono milioni di italiani che non lo hanno e vorrei non rimanessero a casa senza lavoro e senza stipendio. La linea è questa: ringraziare chi si è vaccinato e non lasciare a casa lavoratori, pubblici e privati. Vorrei garantire il diritto alla salute e al lavoro a tutti gli italiani". Al Consiglio dei ministri "proporremo idee europeiste sul piano delle riaperture" ha concluso. Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI -leal 35% "è una follia, non riaprono neanche i locali. Almeno il doppio, se chiedi il green pass e chi entra è vaccinato o tamponato riapri al 100%. E questo vale anche per cinema, musei, stadi..." Lo ha detto il leaderLega intervenendo su Rtl.. "Io ho il green pass. Ci sono milioni di italiani che non lo hanno e vorrei non rimanessero a casa senza lavoro e senza stipendio. La linea è questa: ringraziare chi si è vaccinato e non lasciare a casa lavoratori, pubblici e privati. Vorrei garantire il diritto alla salute e al lavoro a tutti gli italiani". Al Consiglio dei ministri "proporremo idee europeiste sul piano delle riaperture" ha concluso.

Advertising

fisco24_info : Salvini ha proposto di riaprire le discoteche al 70% della capienza: AGI - Riaprire le discoteche al 35% 'è una fol… - SergioBenassi2 : #omnibusLa7 Ii sig.(hihihi)Corrias, auspica, per Matteo Salvini,come proposto dalle toghe rosse Milanesi x Berlusco… - LifeInEurope1 : Draghi, persona seria, concreta, capace afferma più e più volte: 'non è previsto alcun aumento di tasse. Anzi, semm… - Dario0080 : @borghi_claudio Già li abbiamo visti i puntini di salvini, poi comunque vota tutto ciò che gli viene proposto. Mi d… - FraHammers : Tajani dice che a Roma e Milano Forza Italia aveva proposto candidati che agli altri alleati di centrodx non andava… -