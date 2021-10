Quanto costa restare nel “sistema Kurz” ora che è indagato? Il dilemma dei Verdi (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tentazione di andarsene c’è. Prima però di uscire dal governo nel quale si è entrati per la prima volta nella propria storia politica si conta almeno fino a dieci. La crisi politica scoppiata in Austria con le perquisizioni mercoledì presso la cancelleria federale, il ministero delle Finanze e la sede del partito di maggioranza relativa Övp assieme all’iscrizione di Sebastian Kurz, capo del governo e del partito, nel registro degli indagati per sospetta corruzione, sta complicando la vita ai Verdi del vicecancelliere Werner Kogler. “I fatti devono essere completamente chiariti”, ha affermato Kogler chiamando i suoi a raccolta. In Austria aveva fatto già molto scalpore l’Ibizagate nel 2019: quando l’ex leader dell’ultradestra (Fpö) Heinz-Christian Strache apparve in un video-trappola in cui durante un festino pre elettorale a base di vodka ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tentazione di andarsene c’è. Prima però di uscire dal governo nel quale si è entrati per la prima volta nella propria storia politica si conta almeno fino a dieci. La crisi politica scoppiata in Austria con le perquisizioni mercoledì presso la cancelleria federale, il ministero delle Finanze e la sede del partito di maggioranza relativa Övp assieme all’iscrizione di Sebastian, capo del governo e del partito, nel registro degli indagati per sospetta corruzione, sta complicando la vita aidel vicecancelliere Werner Kogler. “I fatti devono essere completamente chiariti”, ha affermato Kogler chiamando i suoi a raccolta. In Austria aveva fatto già molto scalpore l’Ibizagate nel 2019: quando l’ex leader dell’ultradestra (Fpö) Heinz-Christian Strache apparve in un video-trappola in cui durante un festino pre elettorale a base di vodka ...

Quanto costa restare nel "sistema Kurz" ora che è indagato? Il dilemma dei Verdi Nella sede del Congresso di Vienna, la polizia non si era mai vista prima d'ora. Grünen e socialisti si domandano: "Cosa deve ancora succedere prima che il cancelliere si dimetta?" ...

