Noah | significato e origine del nome

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nonostante il fascino esotico,non è altro che la traduzione delbiblico portato dal patriarca Noé, a cui Dio ordinò di costruire l’arca per mettersi in salvo dal diluvio universale. Non a caso, il film del 2014 con Russel Crowe è proprio ispirato alla vicenda biblica. L’etimologia delderiva dall’ebraico ????? (Noach), non è del tutto certa, anche se generalmente viene fatto risalire alla radice ????? (noach), che significa “riposo”, “calma”, mentre secondo altre versioni deriverebbe invece dal verbo niham, ovvero “alleviare”, e in questo senso assumerebbe quindi ildi “colui che ha portato sollievo”. Secondo alcuni dati risalenti agli anni ’70, Noé era presente nel nostro Paeser in circa 1700 occorrenze, sparse soprattutto tra Nord e Centro, ma, seppur più rara, era documentata anche la ...