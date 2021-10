Michele Venitucci | chi è Rocco Monaco di Fino all’ultimo battito

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Carriera e curiosità sull’attore , gli esordi e il successo. (screenshot video)Barese classe 1974,si innamora sin da bambino del teatro e della recitazione, tant’è che molto giovane si trasferisce a Roma. Qui si iscrive alla scuola “Ribalte” diretta da Enzo Garinei. Diventa poi l’attore feticcio di alcuni film di Sergio Rubini: esordisce nel 2000 in Tutto l’amore che c’è, mentre due anni dopo esce L’anima gemella. Nel mezzo, interpreta Hotel Dajti, regia di Carmine Fornari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pierdante Piccioni, prima e dopo la fiction Doc – Nelle tue mani Attore teatrale molto amato, ottiene diversi ruoli in alcune fiction e in telefilm, quindi nel 2007 ritorna sul grande schermo con Fuori dalle corde. Il film è per lui una sorta di consacrazione, in quanto ottiene con la sua interpretazione il Pardo ...