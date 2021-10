Mantova | cade e finisce sotto un escavatore | gravissimo operaio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Moglia () 7 ottobre 2021 - Ancora sangue sul lavoro. Un operario di 45 anni è in gravissime condizion i dopo un incidente avvenuto in un cantiere in via Rocchetta a Moglia nelno. L'...

(mi-lorenteggio.com) Moglia – Mantova, 7 ottobre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, in un cantiere di via Rocchetta, un 45enne, G. F., è caduto da un'altezza di 1,5 metri da un ponteggio, cadendo contro u ...Ancora sangue sul lavoro. Un operario di 45 anni è in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto in un cantiere in via Rocchetta a Moglia nel mantovano. L'uomo è caduto da circa 1,5 metri finen ...