Il Duomo di Siena ci rende grati per la sconfitta dell' iconoclastia

A Siena, fino al 16 ottobre, è scoperto e visitabile (perfino in visite notturne: ma sono tutte esaurite) l'intero pavimento del Duomo. "Il più bello, grande e magnifico che mai fusse stato fatto" (Vasari). Anche solo aver immaginato una simile meraviglia mostra a quale sicura magnanimità fossero arrivati gli artisti senesi e i loro committenti, e quale fedeltà permettesse di continuare l'opera per secoli. Bellezza e sontuosità dei pavimenti di pietra, specialmente dei mosaici, sono un antico desiderio degli umani, non so se precedente o successivo a quello dei tappeti, pavimenti mobili e portatili. Le oltre cinquanta tarsie di Siena di marmi graffiti e commessi, uno svolgimento cinematografico inebriante, fanno più che mai benedire la vittoria sull'iconoclastia. Raffigurare tutto, anche le storie sacre, anche la ...

