I saluti finali di Merkel a Draghi: addio signora dai mille colori (Di giovedì 7 ottobre 2021) Oggi era bianca. Per i saluti non ufficiali, informali, i più sentiti – il vero passaggio di consegne, si mormora – tra Angela Merkel e Mario Draghi a Roma. La Cancelliera ha optato per il bianco, ma era difficile tirare a indovinare. In questi 16 anni di potere da cui si congeda, ne abbiamo viste di tutte i colori. Non certo nella sua conduzione: sempre pacata, ferma, cristallina. Ma nelle sue giacche, appunto. Già nel 2012, un grafico olandese di nome Noortje van Eeekelen aveva creato “Pantone Merkel”, suggestivo campionario di foto-ritratti del capo di Stato tedesco ordinati in accordo alla sfumatura dei suoi variopinti blazer. "Le giacche che indossa non hanno una foggia maschile ma sono girocollo, adattate al guardaroba da donna, con la caratteristica ricorrente del colore tinta unita che la rende immediatamente ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Oggi era bianca. Per inon ufficiali, informali, i più sentiti – il vero passaggio di consegne, si mormora – tra Angelae Marioa Roma. La Cancelliera ha optato per il bianco, ma era difficile tirare a indovinare. In questi 16 anni di potere da cui si congeda, ne abbiamo viste di tutte i colori. Non certo nella sua conduzione: sempre pacata, ferma, cristallina. Ma nelle sue giacche, appunto. Già nel 2012, un grafico olandese di nome Noortje van Eeekelen aveva creato “Pantone”, suggestivo campionario di foto-ritratti del capo di Stato tedesco ordinati in accordo alla sfumatura dei suoi variopinti blazer. "Le giacche che indossa non hanno una foggia maschile ma sono girocollo, adattate al guardaroba da donna, con la caratteristica ricorrente del colore tinta unita che la rende immediatamente ...

Advertising

ItalianGiandem : @Clariss67036508 Vai ai saluti finali - tw_fyvry : Silvan è ricomparso soltanto solo per il riassunto e i saluti finali, ma alla voice-off è stato sostituito da Perla… - comunqueeandare : PER FAVORE quelli nei saluti finali non erano Guzmán e Ander, erano Miguel e Aron ???????????????????? #EliteNetflix - Gl3nda_92 : @Stefycr7T Il momento dei saluti finali ?? - barbadjanni : @RobertoRenga @OssesSonya @OfficialTozzi Tra le cose omesse, potrebbe esserci pure una 'r' davanti a 'umani' nei saluti finali -

Ultime Notizie dalla rete : saluti finali Effetto GIM: l'impatto locale di una business community aperta a tutto il mondo Porteranno i saluti finali Carmelina Labruzzo , Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Cesena e Paola Casara , Assessora alle Politiche per l'impresa del Comune di Forlì. La partecipazione ...

Al via la Settimana della Bonifica: il programma degli eventi fino al 10 ottobre Le conclusioni ed i saluti finali saranno affidati al Vice Presidente ed Assessore all'Agricoltura Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente che relazionerà su "FutuFucino: prospettive e progetti per un'...

I saluti finali di Merkel a Draghi: addio signora dai mille colori Il Foglio I saluti finali di Merkel a Draghi: addio signora dai mille colori La Cancelliera tedesca è diventata celebre in questi 16 anni di potere anche per le scelte stilistiche, per le giacche dalle tonalità sempre diverse. Un altro modo di comunicare, un look che viene cap ...

Porteranno iCarmelina Labruzzo , Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Cesena e Paola Casara , Assessora alle Politiche per l'impresa del Comune di Forlì. La partecipazione ...Le conclusioni ed isaranno affidati al Vice Presidente ed Assessore all'Agricoltura Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente che relazionerà su "FutuFucino: prospettive e progetti per un'...La Cancelliera tedesca è diventata celebre in questi 16 anni di potere anche per le scelte stilistiche, per le giacche dalle tonalità sempre diverse. Un altro modo di comunicare, un look che viene cap ...