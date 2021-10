Governo, dopo le minacce a salve Salvini dice che “si fida” di Draghi. Intanto il premier: “Faremo due Cdm a settimana” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Neanche 24 ore di minacce confusionarie ed è bastata una tiepida rassicurazione di Mario Draghi per far rientrare le proteste della Lega. Stamattina Matteo Salvini ha provato a rilanciare dicendo che a preoccuparlo non è il premier, ma chi verrà dopo di lui. Ma dal fronte dell’esecutivo non danno segnali di preoccupazione. Anzi il presidente del Consiglio, intervenendo in conferenza stampa dopo la prima cabina di regia sul Pnrr, ha confermato la tabella di marcia: “Ho detto che Faremo due Consigli dei ministri a settimana perché è un metodo lavoro che cerco di dare, non è che se sono 23 ci strappiamo i capelli. Saranno in media 2 a settimana, io comunque non ho mai detto che saranno 24, il calcolo lo avete fatto voi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Neanche 24 ore diconfusionarie ed è bastata una tiepida rassicurazione di Marioper far rientrare le proteste della Lega. Stamattina Matteoha provato a rilanciarendo che a preoccuparlo non è il, ma chi verràdi lui. Ma dal fronte dell’esecutivo non danno segnali di preoccupazione. Anzi il presidente del Consiglio, intervenendo in conferenza stampala prima cabina di regia sul Pnrr, ha confermato la tabella di marcia: “Ho detto chedue Consigli dei ministri aperché è un metodo lavoro che cerco di dare, non è che se sono 23 ci strappiamo i capelli. Saranno in media 2 a, io comunque non ho mai detto che saranno 24, il calcolo lo avete fatto voi”, ...

Advertising

CarloCalenda : Certo che c’è Danny. Ma la politica non è fatta solo dalla qualità di un uomo ma dalla classe dirigente che si port… - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - LauraGaravini : Un euro in cultura è un euro in sicurezza.E' stato il nostro modello con Governo @Renzi. 5 anni dopo,continua a fun… - RevengeEmi : RT @GiorgiaMeloni: Il governo continua a prendere in giro le discoteche, già sul lastrico dopo la chiusura nella stagione estiva. Come poss… - fattoquotidiano : Governo, dopo le minacce a salve Salvini dice che “si fida” di Draghi. Intanto il premier: “Faremo due Cdm a settim… -