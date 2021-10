Formula Uno, turnover in arrivo? La proposta di Wolff a Domenicali (Di giovedì 7 ottobre 2021) È un concetto che, soprattutto negli sport di squadra, è conosciutissimo. Per chi non lo sapesse, consiste nel ruotare le forze schierate in campo nei diversi appuntamenti ufficiali stagionali al fine di gestire stanchezza e freschezza per tutto il torneo. Calcio e basket, certamente, sono avvezzi a questa situazione: non a caso, le squadre/roster vengono costruiti per permettere agli allenatori di cambiare gli interpreti in campo. La Formula Uno potrebbe abbracciare il turnover per gestire meglio gli appuntamenti di un Mondiale che diventa sempre più logorante? È la proposta di Toto Wolff della Mercedes: cosa risponderà Stefano Domenicali in merito? Formula Uno, turnover necessario? Wolff: “Domenicali conosce bene questo lato della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) È un concetto che, soprattutto negli sport di squadra, è conosciutissimo. Per chi non lo sapesse, consiste nel ruotare le forze schierate in campo nei diversi appuntamenti ufficiali stagionali al fine di gestire stanchezza e freschezza per tutto il torneo. Calcio e basket, certamente, sono avvezzi a questa situazione: non a caso, le squadre/roster vengono costruiti per permettere agli allenatori di cambiare gli interpreti in campo. LaUno potrebbe abbracciare ilper gestire meglio gli appuntamenti di un Mondiale che diventa sempre più logorante? È ladi Totodella Mercedes: cosa risponderà Stefanoin merito?Uno,necessario?: “conosce bene questo lato della ...

