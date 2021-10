FINO ALL’ULTIMO BATTITO, TERZA PUNTATA: UNA CRISI DI RIGETTO PER PAOLO MA DIEGO DOV’È? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Terzo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “FINO ALL’ULTIMO BATTITO”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo ha salvato DIEGO facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani. Sembra che il piccolo PAOLO abbia una CRISI di RIGETTO e tutti cercano DIEGO invano. DOV’È finito? FINO ALL’ULTIMO BATTITO – TERZA PUNTATA Cosimo ha salvato DIEGO facendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore. DIEGO gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Terzo appuntamento, in prima serata su Rai1, con “”, la serie diretta da Cinzia TH Torrini. Cosimo ha salvatofacendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani. Sembra che il piccoloabbia unadie tutti cercanoinvano.finito?Cosimo ha salvatofacendo crollare le accuse del PM: il professore è salvo ma sempre più nelle sue mani! Patruno incontra nuovi alleati, ma sta male e Rosa deve portargli il professore.gli prescrive una trasfusione. Nel frattempo, Elena scopre ...

Advertising

Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni Euro 2023, Paolo #Nicolato: “Con la #Bosnia ci vuole grande attenzione, sarà una ga… - BentivogliMarco : #finoallafine la Sindaca #Raggi é riuscita fino all'ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le… - bubinoblog : FINO ALL'ULTIMO BATTITO, TERZA PUNTATA: UNA CRISI DI RIGETTO PER PAOLO MA DIEGO DOV'È? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 7 OTTOBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, STAR IN THE STAR, BELGIO-FRANCIA E PIAZZA PULITA https://t… - tabellamercatob : #Nazionale #under21 Domani alle 17.30, diretta #Raidue, l'#Italia affronterà la #Bosnia Erzegovina 14 giocatori… -