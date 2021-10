Discoteche e balneari | contentino al Papeete

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un’ora di faccia a faccia “cordiale e costruttivo” con Draghi: per Salvini stavolta più dei risultati contano gli aggettivi. La bolla si sgonfia, l’affronto della delega fiscale è sanato. Magicamente la delegazione leghista riappare in consiglio dei ministri per votare la capienza di cinema, teatri e luoghi di cultura al 100%; quella delleal 50% al chiuso e al 75% all’aperto, insieme agli stadi. Nel frattempo, le concessionisono fuori dall’imminente decreto Concorrenza: si attenderà l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato il 20 ottobre, poi la sentenza entro 45 giorni. Salvini si intesta i risultati, ma di fatto non c’è nessuna concessione: Palazzo Chigi si limita a confermare la sua road map, riaperture graduali da un lato e Pnrr dall’altro. Era tutto previsto. In compenso, il leader leghista ottiene il filo diretto con il ...