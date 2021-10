Cosa è accaduto a Michael Blair di Vite al Limite: aggiornamenti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vite al Limite, Cosa è accaduto a Michael Blair l’ex concorrente del programma televisivo in onda su Real Time. Vite al Limite, che Cosa sta facendo Michael Blair oggi (Foto dal web)Sin dalla sua prima edizione nel 2012, il programma televisivo ha documentato dozzine di avventure riguardo la perdita di peso. Tutte le storie sono speciali ed uniche nel loro genere, ci sono alcuni partecipanti allo show che hanno raggiunto la notorietà dopo aver partecipato allo show. Michael Blair è una di queste persone, ha fatto la sua apparizione nello show esattamente nel 2021, quando i telespettatori lo hanno visto per la prima volta, pesava circa 300Kg, e il suo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021)all’ex concorrente del programma televisivo in onda su Real Time.al, chesta facendooggi (Foto dal web)Sin dalla sua prima edizione nel 2012, il programma televisivo ha documentato dozzine di avventure riguardo la perdita di peso. Tutte le storie sono speciali ed uniche nel loro genere, ci sono alcuni partecipanti allo show che hanno raggiunto la notorietà dopo aver partecipato allo show.è una di queste persone, ha fatto la sua apparizione nello show esattamente nel 2021, quando i telespettatori lo hanno visto per la prima volta, pesava circa 300Kg, e il suo ...

