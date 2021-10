Chi è il compagno di Violante Placido, Massimiliano D’Epiro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ecco chi è Massimiliano D'Epiro, l'uomo che ha trovato l'amore accanto a Violante Placido, attrice e cantante italiana figlia di Michele Placido. Il compagno di Violante Placido, figlia dell'attore e regista Michele Placido e dell'attrice Simonetta Stefanelli, si chiama Massimiliano D'Epiro, è anch'egli un regista con cui Violante ha avuto un figlio, il piccolo Vasco, nato il 5 ottobre 2013. D'Epiro nasce a Roma il 24 novembre 1973, dopo il diploma al Liceo Classico si iscrive a Lettere e Filosofia all' Università di Roma La Sapienza. Scrive alcune commedie teatrali che vengono portate in scena, tra queste A chi toccherà stasera tratto da Il Calapranzi di H. Pinter (andato in scena al Teatro Colosseo nel 1996) e la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ecco chi èD'Epiro, l'uomo che ha trovato l'amore accanto a, attrice e cantante italiana figlia di Michele. Ildi, figlia dell'attore e regista Michelee dell'attrice Simonetta Stefanelli, si chiamaD'Epiro, è anch'egli un regista con cuiha avuto un figlio, il piccolo Vasco, nato il 5 ottobre 2013. D'Epiro nasce a Roma il 24 novembre 1973, dopo il diploma al Liceo Classico si iscrive a Lettere e Filosofia all' Università di Roma La Sapienza. Scrive alcune commedie teatrali che vengono portate in scena, tra queste A chi toccherà stasera tratto da Il Calapranzi di H. Pinter (andato in scena al Teatro Colosseo nel 1996) e la ...

