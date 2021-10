Caso Dayane Mello, Nego Do Borel ritrovato: era sotto l’effetto di sonniferi (Di giovedì 7 ottobre 2021) La pressione mediatica su quello che è accaduto a La Fazenda continua ad essere molto forte. Da quando Dayane Mello pare essere stata violentata da Nego Do Borel, non c’è più pace in Brasile. Sul Caso se n’è occupato anche Le Iene, il quale hanno fatto altre rivelazioni terribili. La squalifica ha gettato il cantante in una bolla infernale, ricercato dai giornalisti di mezzo mondo e attaccato dai passanti. Per tale motivo, il ragazzo si è dato alla fuga. Nessuno ha avuto più tracce di lui, tanto che si era sospettato a qualcosa di molto grave. Caso Dayane Mello, spuntano retroscena terrificanti La modella brasiliana è ancora chiusa ne La Fazenda nonostante il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) La pressione mediatica su quello che è accaduto a La Fazenda continua ad essere molto forte. Da quandopare essere stata violentata daDo, non c’è più pace in Brasile. Sulse n’è occupato anche Le Iene, il quale hanno fatto altre rivelazioni terribili. La squalifica ha gettato il cantante in una bolla infernale, ricercato dai giornalisti di mezzo mondo e attaccato dai passanti. Per tale motivo, il ragazzo si è dato alla fuga. Nessuno ha avuto più tracce di lui, tanto che si era sospettato a qualcosa di molto grave., spuntano retroscena terrificanti La modella brasiliana è ancora chiusa ne La Fazenda nonostante il ...

