Ballottaggio Roma | Conte | «Gualtieri persona di valore M5S incompatibile con la destra»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) «è undi, ha la possibilità di far bene». Lo ha detto il leader M5S Giuseppeparlando del candidato sindaco dialcontro...

Advertising

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - AndreaMarcucci : Due uomini, capaci e competenti, eletti nelle suppletive. Milano,Bologna e Napoli vinte al primo turno con autorevo… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Ballottaggio Roma, Calenda fa l'endorsement a Gualtieri #carlocalenda #robertogualtieri #roma #campidoglio #iltempoquotidiano… - infoitinterno : Ballottaggio Roma, Conte: «Gualtieri persona di valore» -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Roma

... Luchino Visconti, e nel 1937, l'anno dell'apertura di Cinecittà ma anche dell'asse- Berlino, ... E l'anno dopo a sindaco, sconfitta solo alda Bassolino con il 44,4% dei voti. D'altra ...... l'ormai ex sindaca diè intenzionata a dare battaglia. I grillini fuoriusciti la ... la sindaca uscente ha detto di non voler dare indicazioni di voto: niente spinta alper Roberto ...I grillini filo-dem divisi. Gualtieri che questa mattina interpellato sullo scontro tra Conte e Calenda ha commentato: «La giunta? Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte parlando del candidato sinda ...Quale sarebbe la composizione del consiglio comunale di Roma in caso di vittoria di Roberto Gualtieri. L’ex ministro potrebbe contare su una maggioranza di 29 consiglieri: al Pd andranno 18 consiglier ...