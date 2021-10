Torino, Bremer muro granata: il brasiliano al top in diverse statistiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gleison Bremer sta esplodendo sotto la gestione di Ivan Juric: l’avvio di Serie A del brasiliano è da applausi Gleison Bremer è sicuramente una delle note più liete dell’avvio di campionato del Torino. La squadra granata sembra essersi ritrovata sotto la guida di Ivan Juric e il brasiliano è una delle colonne portanti. Bremer brilla in diverse statistiche: intercetta più palloni di tutti (24), 8,2 palloni recuperati in media a partita (con Palomino e dietro a Bastoni con 8,3). Bremer ha vinto anche 23 duelli aerei, dietro a Palomino lontano a 30. La Gazzetta dello Sport parla di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gleisonsta esplodendo sotto la gestione di Ivan Juric: l’avvio di Serie A delè da applausi Gleisonè sicuramente una delle note più liete dell’avvio di campionato del. La squadrasembra essersi ritrovata sotto la guida di Ivan Juric e ilè una delle colonne portanti.brilla in: intercetta più palloni di tutti (24), 8,2 palloni recuperati in media a partita (con Palomino e dietro a Bastoni con 8,3).ha vinto anche 23 duelli aerei, dietro a Palomino lontano a 30. La Gazzetta dello Sport parla di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

