Secret Story, Luca Onestini: bacio passionale con Cristina Porta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luca Onestini in questi giorni ha dimostrato di aver dimenticato totalmente Ivana Mrazova, dopo quattro anni di storia d’amore. L’ex gieffino sta affrontando una nuova esperienza a Secret Story, reality spagnolo, ha avviato un’amicizia speciale. LA PASSIONE CON Cristina Porta – Già nei giorni scorsi, Onestini si era parecchio avvicinato a Cristina Porta, giornalista spagnola. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)in questi giorni ha dimostrato di aver dimenticato totalmente Ivana Mrazova, dopo quattro anni di storia d’amore. L’ex gieffino sta affrontando una nuova esperienza a, reality spagnolo, ha avviato un’amicizia speciale. LA PASSIONE CON– Già nei giorni scorsi,si era parecchio avvicinato a, giornalista spagnola. L'articolo

Advertising

_SaraC_92 : RT @see_lallero: Gli autori del GF VIP spagnolo (lo spin-off Secret Story) hanno il giusto ingegno. Prova settimanale: interpretare la scen… - see_lallero : Gli autori del GF VIP spagnolo (lo spin-off Secret Story) hanno il giusto ingegno. Prova settimanale: interpretare… - izangelo_ : È da un anno che voglio fare la cover di Secret Story of The swan ma ogni volta che scendo giù non posso andare nel… - bieberonsavinon : GIANMARCO VAI ENTRAR NO SECRET STORY VAI V AIIII - julen_07 : @rubenuria 1. F. C. Barcelona. 2. PSG. 3. Messi. 4. Ronaldinho. 5. @navedelmisterio 6. Cuarto Milenio. 7. Secret S… -