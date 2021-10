Riforma fiscale 2021 | ok del Governo | tutte le novità

Advertising

berlusconi : Ho avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio, professor Mario Draghi. Abbiamo… - ilfoglio_it : Altro che aggressione del governo al patrimonio delle famiglie, accade l'esatto contrario: il Superbonus 110% prele… - Open_gol : Nel 2014 il governo Renzi ricevette una delega fiscale con l’obiettivo di riformare il catasto dei fabbricati. A so… - tatancawar : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia L'Italia è quel 'meraviglioso' paese dove un PdC concorda con un FRODATORE FISCALE la riforma del… - Deanna_TK : RT @Moonlightshad1: I bravi commentatori che da due anni vomitano ogni oscenità su Conte chissà come commenteranno la scelta di #Draghi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale

lentepubblica.it

globale , non solo in Italia si discute del futuro della tassazione: dopo l'accordo storico di luglio, dal 2023 arriva un'imposta minima al 15 per cento per le multinazionali . Alla ...... per la quale il governo, mentre sta avviando la discussione, con il disegno di legge delega appena varato, di una ampia e organica, deve porsi obiettivi chiari e precisi: occorre una ...Studio condotto dalla Uil: per l’Isee maggiorazione del 175%. In città 48mila gli immobili, 30mila quelli di tipo economico ...Riforma irpef Draghi: chi guadagnerà di più con l'abbassamento delle aliquote? Quali detrazioni saranno riviste? Ecco i punti principali della legge delega.