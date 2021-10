Renzi esulta e prepara la costruzione di una «casa ampia di riformisti» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, si dice «felicissimo» dopo la tornata elettorale delle amministrative. «Sinceramente meglio di così non poteva andare…», dice alla Stampa. Nonostante il vincitore non discusso di questo turno elettorale sia il Pd di Enrico Letta. «Certo. Il Pd era per Conte, ora è per Draghi. Abbiamo salvato l’anima riformista di questa esperienza, prima o poi ci ringrazieranno», spiega. «In queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021, quando – contro tutti – facemmo l’operazione Draghi e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al Pd, vince quando abbandona la linea, per me suicida, del “O Conte o morte”. La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte: il Pd dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Matteo, leader di Italia Viva, si dice «felicissimo» dopo la tornata elettorale delle amministrative. «Sinceramente meglio di così non poteva andare…», dice alla Stampa. Nonostante il vincitore non discusso di questo turno elettorale sia il Pd di Enrico Letta. «Certo. Il Pd era per Conte, ora è per Draghi. Abbiamo salvato l’anima riformista di questa esperienza, prima o poi ci ringrazieranno», spiega. «In queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo aSalvini, che si è sviluppata nel 2021, quando – contro tutti – facemmo l’operazione Draghi e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori. E quanto al Pd, vince quando abbandona la linea, per me suicida, del “O Conte o morte”. La lezione di questa tornata amministrativa è chiara e forte: il Pd dovrà abbandonare i grillini, ci sarà spazio ...

