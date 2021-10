Napoli, Mertens scalpita: sarà il salvagente di Spalletti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In vista dei tanti impegni ravvicinati dopo la sosta, Dries Mertens sarà l’uomo in più per il Napoli di Spalletti Dopo l’operazione alla spalla, Dries Mertens ha pienamente recuperato ed è tornato arruolabile al 100%. Contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio stagionale entrando nel finale di partita e adesso si candida a essere l’arma in più di Spalletti. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, grazie alla sua duttilità, il blega potrà occupare sia il ruolo di trequartista alle spalle di Osimhen, sia quello di esterno a sinistra che quello di prima punta. Inoltre, Mertens sarà il salvagente del Napoli quando a gennaio il nigeriano partirà per la Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In vista dei tanti impegni ravvicinati dopo la sosta, Driesl’uomo in più per ildiDopo l’operazione alla spalla, Driesha pienamente recuperato ed è tornato arruolabile al 100%. Contro la Fiorentina ha fatto il suo esordio stagionale entrando nel finale di partita e adesso si candida a essere l’arma in più di. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, grazie alla sua duttilità, il blega potrà occupare sia il ruolo di trequartista alle spalle di Osimhen, sia quello di esterno a sinistra che quello di prima punta. Inoltre,ildelquando a gennaio il nigeriano partirà per la Coppa d’Africa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

